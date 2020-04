João Félix é duramente criticado pela imprensa espanhola

Neste sábado, o diário 'Marca' publicou uma analise do desempenho de João Félix com a camisa do Atlético de Madrid. O 'menino de ouro', contratado em uma das maiores transações do futebol, ainda não mostrou todo o seu potencial.

"O Atlético levou a cabo uma das operações mais caras da sua história e uma das poucas que alcançou os nove dígitos no futebol espanhol. No Benfica, João Félix despontou de forma estelar, todos os grandes clubes europeus se fixaram nele. Apesar das expetativas que se criaram em torno de Félix, a verdade é que a adaptação do português ao conjunto 'colchonero' e ao campeonato espanhol não tem sido fácil", disse.

"Além de ter baixado os seus números de uma forma incrível, Félix vem sendo muito menos efetivo na definição. Remata regularmente, até mais do que na temporada passada (quando estava no Benfica), mas converte apenas 7,4% dos, em média, 3,24 remates que faz por jogo", completou a publicação.

Na atual temporada, João Félix marcou seis gols e deu três assistências em 28 partidas com a camisa do Atlético de Madrid.