João Félix encontra seu parceiro ideal

Com dez gols, João Félix é o artilheiro do Atlético de Madrid neste ano, superando Marcos Llorente (oito) e Álvaro Morata (sete). Neste início de campanha, o português soma cinco gols em todas as competições.

Em boa fase, ele tem Ángel Correa como seu melhor colega, uma parceria que 21 começou contra o Granada. Naquela ocasião, o camisa 10 deu duas assistências, sendo uma para o gol do jovem de 20 anos.

Os outros dois presentes do argentino vieram contra Red Bull Salzburg e Osasuna, dois jogos em que João Félix fez doblete. Resta ver como se a dupla terá sequência. Depende da equipe que for escolhida pelo técnico quando os outros atacantes retornarem.

Essa parceria tem ocorrido com mais frequência recentemente devido à lesão de Diego Costa e à ausência de Luís Suárez, poupado no último jogo. As oportunidades são fazem o jovem viver um momento de evolução que já foi explicado por Simeone.