João Félix fica furioso ao ser substituído

Ser substituído em uma grande partida não agrada a nenhum jogador. Por isso, a decisão de Simeone de tirar João Félix de campo foi bastante surpreendente.

Com o placar de 1 a 0 para o Real Madrid, com Luis Suárez desaparecido em campo e ainda com mais trinta minutos de jogo, Simeone resolveu colocar Saúl no lugar do luso.

Enquanto deixava o campo rapidamente, foi possível ver a irritação estampada na cara do jovem atacante. Uma mescla de sensações.

Logo depois, quando chegou ao espaço de descanso, nas arquibancadas, o jogador deu um chute na cadeira em um gesto de fúria.