João Félix marca no primeiro pênalti, mas desperdiça o segundo

O Osasuna recebeu o Atlético de Madrid neste sábado pela oitava rodada do Campeonato Espanhol e viu João Félix abrir o placar pouco antes do intervalo.

Aos 40 minutos, o time de Simeone teve uma penalidade para cobrar após Vitolo ser derrubado por Roncaglia ao avançar pela esquerda e invadir a área. Pênalti convertido com força e precisão em chute de João Félix.

O jovem ainda teve uma nova oportunidade de balançar as redes nogo no primeiro lance do segundo tempo, o VAR flagrou um toque de mão de Oier dentro da área e o juiz confirmou pênalti.

O estilo do chute foi igual, rasteiro no canto direito do goleiro Sergio Herrera, mas dessa vez a bola bateu na trave e Correa ainda desperdiçou o rebote.

No entanto, João Félix voltaria a balançar as redes adversárias para fazer o segundo gol do jogo, mas sem precisar cobrar pênalti dessa vez.