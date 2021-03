João Félix marca o segundo do Atlético e desafoga: "Cala a pu** boca, car****"

João Félix não marcava um gol com a camisa do Atlético de Madrid a mais de um mês, a última vez foi na visita do Valência ao Wanda. O gajo precisava desse gol e o celebrou com raiva.

Não atravessa o seu melhor momento. Seu último jogo completou foi em novembro contra o Lokomotiv. Algo que estava incomodando o luso.

Na vitória de hoje contra o Villarreal, o gol saiu, e a raiva também. Enquanto os seus companheiros sorriar, João estava sério. Marcou e esbravejou.

O atacante pediu silêncio enquanto olhava em direção ao banco de reservas e gritou: "Cala a pu** boca, car****". Um gesto marcante, cujo o destinatário se desconhece.