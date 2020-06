VÍDEO: João Félix mostra habilidade em treino do Atlético

O atacante João Félix já está recuperdo do problema recente no joelho esquerdo e, nesta segunda-feira, se juntou ao grupo nos treinos durante a manhã. No mesmo dia, o jovem foi destaque de lista divulgada com os jogadores mais valiosos das principais ligas da Europa.

O português vive sua primeira e atípica temporada pelo Atlético de Madrid, que tem onze 'finais' pela frente em busca de vaga na Champions. Veja um vídeo com demonstrações de habilidade do atacante do time de Simeone durante treinamento.