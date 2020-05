João Félix, para Kaká: "Quero ganhar a Liga dos Campeões e a Bola de Ouro"

Kaká deu conselhor em uma live com o atacante do Atlético de Madrid, João Félix, sobre a Liga Espanhola e explicou que o clube do Atlético sofreu "uma grande transformação" nos últimos anos.

"A rivalidade entre Real Madrid e Atlético é muito grande. Quando eu estava no Real, o Atlético não conquistava títulos há muito tempo, o Atlético teve uma grande transformação com a chegada de Simeone, mas a rivalidade sempre foi muito grande. É bom jogar derbies", disse o ex-jogador de futebol para o português em uma conversa no Instagram.

Kaká, que se destacou no Milan italiano entre 2003 e 2009, para se mudar para o Real Madrid, onde completou quatro temporadas entre 2009 e 2013, deu alguns conselhos a João Félix sobre como lidar com a mudança na LaLiga , à qual chegou o atacante português no início desta temporada, proveniente do Benfica.

"O mais importante é entender como as coisas funcionam, como é o jogo, há muitas diferenças. Em alguns lugares, as táticas são mais importantes; em outros, a técnica, é preciso entender o clube, o que o Atlético representa na Espanha e no mundo ", aconselhou Kaká.

O meio-campista brasileiro perguntou a João Félix qual é o seu sonho esportivo, que o atacante do Atlético se condensou em um título coletivo e individual. "Vencer a Liga dos Campeões e conquistar a Bola de Ouro", respondeu o jogador do Atlético. A Liga dos Campeões sempre foi muito especial, por causa da música, da atmosfera", acrescentou Kaká.