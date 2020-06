João Félix retorna e Atlético treina em grupo único

Este 1º de junho, marca o retorno aos treinos em um único grupo do Atlético de Madrid após dois meses e 20 dias de trabalhos restritos devido à pandemia da Covid-19.

Outra boa notícia é a movimentação de João Félix, que se recupera de uma torção no joelho esquerdo, embora seja desfalque por suspensão no retorno da LaLiga contra o Athletic Club.

O atacante se exercitou separadamente, como mostram as fotos fornecidas pelo clube sobre as sessões de treinamento ainda realizadas a portas fechadas para a mídia. O jogador correu no gramado e fez alguns exercícios com a bola.

A expectativa é que o português volte contra o Osasuna, em Pamplona, ​​no dia 17.

Tanto Sime Vrsaljko, que está se recuperando da artroscopia no joelho esquerdo a que foi submetido há dez dias, quanto Ángel Correa, com uma lesão muscular desde a semana passada, são dúvidas para a retomada do campeonato.

Os três foram as ausências no primeiro treinamento sem limitação numérica da equipe liderada por Diego Simeone, que não treinava assim desde 10 de março.