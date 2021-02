João Félix supera o COVID-19 e pode jogar contra o Levante

Assim como informaram vários veículos espanhóis, entre eles 'Marca' o 'MD', João Félix voltou aos trabalhos com o Atlético de Madrid, como o clube deixou claro nas redes sociais.

O jogador testou negativo nos últimos testes PCR realizados e recebeu a autorização de LaLiga para voltar aos treinados com o conjunto 'colchonero'.

Ou seja, Diego Pablo Simeone poderia contar com o atacante já nessa quarta-feira, na partida contra o Levante, pela 2º rodada do Campeonato Espanhol. Tudo depende da escolha do treinador.

João passou 13 dias isolados e treinando em casa, mas agora já está plenamento recuperado. Por outro lado, Dembélé, Lemar e Herrera contiuam em isolamento.