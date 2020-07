"A união entre João Félix e Simeone é perfeita"

João Tralhão, treinador de João Félix nas categorias inferiores do Benfica, elogiou a qualidade do jovem jogador do Atlético de Madrid, convencido de que a próxima temporada será muito melhor para o português.

Em entrevista ao site 'El Desmarque', o treinador comentou: "Quando o contatei pela primeira vez, ele era um jogador com sinais claros de que seria um diferencial em relação aos outros. Ele era um garoto com todas as chances de brilhar".

Quanto às lesões que afetaram o português nesta temporada, ele explicou: "Para mim não é decisivo e não é novidade. João não estava acostumado a sofrer lesões, ele não tem histórico de lesões, mas para mim não foi muito difícil prever".

"Com a diferença de intensidade, o estímulo do jogo seria diferente e, como esses jovens estão entrando no futebol profissional, é normal que a adaptação a um tipo diferente de esforço os coloque em uma situação de alto risco de lesão. Quando você está jogando em um time como o Atlético de Madrid, que luta por todos os títulos, a demanda física é muito grande e estamos falando de um garoto de 20 anos", acrescentou.

"Para mim, é normal que esse tipo de adaptação provoque algumas lesões, mas elas não são graves e tenho certeza de que na próxima temporada ele terá muito menos lesões para jogar com mais continuidade", continuou ele.

João Félix e Cholo

Além disso, Tralhão se referiu ao relacionamento de João com Cholo Simeone: "João é um super talento, um dos melhores talentos do futebol mundial, mas ele está em uma idade em que precisa estar preparado para aprender coisas novas e precisa estar preparado para realçar suas qualidades, e não há nada melhor para mim do que trabalhar com um treinador tão exigente quanto Simeone".

"Para mim, a união entre os dois é perfeita. Porque João ainda precisa de um treinador como Diego, um dos principais treinadores, e para Diego acho que é um perfil extraordinário trabalhar com uma criança tão talentosa", disse ele.