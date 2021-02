João Félix: três chances incríveis desperdiçadas!

O Atlético de Madrid, no todo, não teve um bom dia na derrota para o Levante, a primeira em casa em 447 dias. Parte da culpa, claro, foi de João Félix. O jovem português não conseguiu dar aquele passo a frente que Cholo esperava dele. Ele estava imerso na má dinâmica da equipe.

Ele teve três chances claras de marcar e não acabou nada bem. No primeiro tempo, logo após a meia hora inicial, ele recebeu uma bola longa por cima, que chutou de voleio por cima do gol. Já na segunda chance, ele não soube buscar uma saída eficaz para dois passes que lhe chegaram na área.

No geral, passou de menos para mais em termos de destaque. Na primeira parte, exceto pela falha mencionada no parágrafo anterior, mal colocou o goleiro rival em apuros. Mais tarde, apesar de seus erros, recebeu mais bolas para pelo menos tentar marcar.

O Levante deixou João Félix tocado e, de fato, toda a equipe do Atlético de Madrid. Suas duas partidas em questão de três dias foram resolvidas com um empate e uma vitória granota embora, em ambas as partidas, a equipe do Cholo parecia superior a priori.