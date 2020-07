João Félix vira desfalque para enfrentar o Celta

João Félix tem um novo problema físico e é desfalque confirmado para a 35ª rodada do Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid confirmou nova lesão do português nesta segunda-feira.

A nota oficial do clube afirma que o atacante tem um edema ósseo em um dos tornozelos que o impedirá de enfrentar o Celta em Vigo nesta terça-feira.

O comunicado não prevê o tempo necessário para a recuperação do atleta, que dependerá do ritmo da evolução de seu tratamento para retornar aos trabalhos normais.

Segundo o jornal 'A Bola', é a quarta vez que João Félix enfrenta problemas físicos desde que chegou ao Atlético. A primeira foi um entorse de tornozelo que o afastou por cerca de um mês pouco antes do início da temporada. Na segunda, teve desconforto muscular que o deixou de fora em mais quatro partidas. A terceira foi um entorse no ligamento colateral médio do joelho esquerdo de grau baixo sofrido no fim de maio.

Com o time de Simeone classificado para as quartas de final da Champions League, o clube pretende agir com cautela e recuperar o atacante de modo que chegue em condições ideais para o principal objetivo da temporada.

O jogador de 20 anos soma 34 jogos disputados pela equipe espanhola, foi titular em 28 ocasiões, marcou oito gols e deu seis assistências.