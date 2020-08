João Lucas e Flamengo mostram segurança após início complicado

O Flamengo não estava mais acostumado a não vencer ou a lidar com a falta de gols marcados, mas as duas primeiras rodadas do Brasileirão 2020 deixaram tensos os mesmos torcedores que, desde meados de 2019, eram os que mais comemoravam e tinham orgulho do futebol praticado pelo time – que conquistou Brasileiro, Libertadores e iniciou 2020 levantando todas as taças que podia. Sob o comando de Domènec Torrent, o sucessor de Jorge Jesus, o Rubro-Negro sofreu duas derrotas e não estufou as redes adversárias, configurando o por início de sua história nos campeonatos brasileiros desde 1959.

Os temores aumentaram na semana que antecedeu o duelo contra o Coritiba, pela terceira rodada. Rafinha, um dos líderes do elenco e titular absoluto na lateral-direita, aceitou uma proposta para vestir a camisa do Olympiacos, da Grécia, e voltou para a Europa justamente antes de enfrentar, neste sábado (15), o clube paranaense para quem sempre torceu. O Flamengo ainda busca um substituto para a lateral-direita, mas na vitória por 1 a 0, com gol de Arrascaeta, sobre o Coxa, o jovem João Lucas deu sinais animadores de que pode ao menos ser uma boa opção para Torrent.

Considerando todas as competições menos o Campeonato Carioca, a atuação de João Lucas diante do Coritiba não deixou a desejar na comparação com o que Rafinha vinha fazendo em 2020. Ao menos na frieza das estatísticas – até porque o veterano de 34 anos entregava muita experiência e poder de liderança que um jovem não consegue ter neste momento da carreira.

João ainda poderia ter coroado sua boa exibição com uma assistência, mas o cruzamento perfeito que encontrou Pedro não foi levado em consideração pela posição irregular do centroavante.

Dentro do Couto Pereira o Flamengo fez sua melhor exibição sob o comando do técnico catalão até aqui e, enfim, voltou a vencer. Tanto o resultado quanto a melhora do desempenho foram boas notícias para os rubro-negros, que também sentiram segurança no flanco destro com o jovem da base. Três pontos acompanhados de três boas notícias.