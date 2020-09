VÍDEO: João Paulo valoriza liderança e invencibilidade do Santos

Santos e Olimpia empataram por 0 a 0, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida dessa terça-feira mantém o Peixe invicto na liderança de seu grupo, com sete pontos.

A próxima partida do Santos será às 18h15 (horário de Brasília) do domingo, contra o Botafogo, pela 11ª rodada do Brasileirão. Na Libertadores, o próximo desafio é no Equador, às 23h da quinta-feira (24), contra o Delfín.

