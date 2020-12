João Ricardo fala sobre boa fase da Chape na Série B

Goleiro da Chapecoense já atingiu a marca de passar 19 partidas da Série B sem tomar gols e quer ainda mais na competição. Segundo João Ricardo, um dos objetivos que ele tem é atuar em todos os jogos do time no torneio nacional deste ano.

"Eu me cuido ao máximo, converso muito com o pessoal do departamento médico, de análise, os fisiologistas... Quando tem uma dorzinha, às vezes, segura um dia e segura outro para não correr risco. A equipe, às vezes, tem baixas, isso mostra que o elenco é forte. Tivemos baixas por lesão, suspensão, pela Covid-19, mas a equipe sempre correspondeu. É uma equipe qualificada e forte", disse o goleiro.

Confira no vídeo acima o que disse o goleiro da Chapecoense!