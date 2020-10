João Rojas: quando volta a jogar o equatoriano do São Paulo?

O atacante João Rojas está cada vez mais perto de voltar a jogar pelo São Paulo. Sem atuar desde 2018, por conta de duas graves lesões sofridas no joelho direito, o atacante Tricolor está em fase final de recuperação e trabalha para retornar o quanto antes.

O equatoriano está em período de transição aos gramados, alterando exercícios de campo e no Reffis (Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica). No final de setembro, Rojas já estava fazendo alguns treinos com bola e de finalizações, mas ainda sem atuar com o restante dos companheiros.

Agora, nesta quinta-feira (08), o São Paulo confirmou que o jogador fez seu primeiro coletivo com o restante da equipe. Com isso, cresce a expectativa da torcida para ver o atacante dentro de campo novamente.

Quando Rojas volta a jogar pelo São Paulo?

Apesar de a recuperação do equatoriano estar evoluindo e seu retorno ao gramado estar cada vez mais próximo, ainda não existe uma previsão oficial para que Rojas volte a atuar pelo São Paulo.

Como não joga desde 2018 e passou por duas graves lesões no mesmo joelho, o departamento médico do Tricolor trata o caso com bastante cautela, visto que uma volta precipitada aos gramados pode significar novas lesões para o atleta.

Mesmo assim, a comissão técnica espera ter o atacante de volta o mais rápido possível. No Brasileirão de 2018, Rojas foi bastante utilizado pelo São Paulo e era visto como uma boa opção no elenco para assumir a vaga deixada por Antony, negociado com o Ajax no início deste ano.