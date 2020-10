Joao Rojas: quando volta a jogar o equatoriano do São Paulo?

O atacante Joao Rojas está cada vez mais perto de voltar a jogar pelo São Paulo. Sem atuar desde 2018, por conta de duas graves lesões sofridas no joelho direito, o atacante Tricolor está em fase final de recuperação e trabalha para retornar o quanto antes.

O equatoriano está em período de transição aos gramados, alterando exercícios de campo e no Reffis (Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica). No final de julho, Rojas já estava fazendo alguns treinos com bola e de finalizações, mas ainda sem atuar com o restante dos companheiros.

Nesta terça-feira, 26 de outubro, completa-se dois anos do último jogo disputado pelo atacante. Foi no duelo contra o Vitória, fora de casa, vencido pelo Tricolor. Mas as notícias são animadoras: o São Paulo confirmou que o jogador fez seu primeiro coletivo com o restante da equipe no dia 8 deste mês. Com isso, cresce a expectativa da torcida para ver o atacante dentro de campo novamente.

Além da volta aos treinos, o São Paulo também inscreveu o jogador na Copa Sul-Americana, torneio que o Tricolor começa a disputar nesta quarta-feira, 28, diante do Lanús. Rojas usará a camisa 22 na competição - caso seja utilizado.

Quando Rojas volta a jogar pelo São Paulo?

Apesar de a recuperação do equatoriano estar evoluindo e seu retorno ao gramado estar cada vez mais próximo, ainda não existe uma previsão oficial para que Rojas volte a atuar pelo São Paulo.

Como não joga desde 2018 e passou por duas graves lesões no mesmo joelho, o departamento médico do Tricolor trata o caso com bastante cautela, visto que uma volta precipitada aos gramados pode significar novas lesões para o atleta.

Mesmo assim, a comissão técnica espera ter o atacante de volta o mais rápido possível. No Brasileirão de 2018, Rojas foi bastante utilizado pelo São Paulo e neste ano era visto como uma boa opção no elenco para assumir a vaga deixada por Antony, negociado com o Ajax.

Qual foi a última partida de Rojas pelo São Paulo?

O equatoriano de 31 anos não disputa uma partida oficial desde o dia 26 de outubro de 2018, ou seja, há dois anos, quando sofreu uma ruptura nos ligamentos do tendão patelar do joelho direito, durante partida contra o Vitória, no Barradão.

Então, em agosto de 2019, quando estava em fase de transição para os gramados, sofreu uma nova lesão no joelho direito, desta vez uma ruptura do tendão quadricipital, de acordo com o São Paulo. Na época, o clube explicou que não havia nenhuma relação entre as das lesões.