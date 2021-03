João Victor volta ao Corinthians para temporada de 2021

O zagueiro João Victor está de volta ao Corinthians após conquistar o Campeonato Goiano no último sábado e fazer parte da boa campanha do Atlético Goianiense no Brasileirão.

O jogador de 22 anos voltou ao CT Joaquim Grava nessa segunda-feira e fará parte do grupo de Vagner Mancini para a temporada de 2021. Ele já poderá entrar em campo nessa quarta-feira, em casa, contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista.

Há muita concorrência no elenco para a função de João Victor: Gil, Jemerson, Bruno Méndez, Marllon, Raul, Léo Santos e Danilo Avelar.

"Muito feliz em estar tendo essa nova oportunidade. Fui para o Atlético em busca de fazer um bom campeonato lá e voltar com reais chances de jogar. Espero corresponder todos que acreditaram em mim. A final foi importante para todos, trabalho que buscamos há tempos. Primeiro título. Fazendo um gol de pênalti que foi decisivo. Eu e Mancini chegamos na mesma época no Atlético, me deu chance de estrear, confiou em mim. Vai me ajudar, me dá conselhos desde então. Agora, é dar o máximo de mim, honrar essa camisa", disse o atleta ao ser recebido de volta.

Confira no vídeo acima uma conversa do jogador com a Corinthians TV sobre a expectativa para a temporada 2021 pelo Timão.