Joaquín vai superar marca de Raúl no Espanhol

Joaquín Sánchez é um nome histórico no futebol da Espanha e em breve alcançará mais uma marca. O meia do Betis deverá ultrapassar Raúl, ex-jogador do Real Madrid, como o atleta de linha com mais jogos disputados no Campeonato Espanhol.

Com 449 partidas, o jogador do Betis está a apenas uma atuação de igualar o recorde, o que deve acontecer no próximo sábado contra o Atlético de Madrid.

Na rodada seguinte, a penúltima desta temporada, poderá superar Raúl e ter a marca isolada na história da competição para atletas de linha. O recorde deverá ser batido em casa contra o Alavés,.

O goleiro Andoni Zubizarreta detém a marca de jogadores em geral, com 622 jogos disputados na primeira divisão da Espanha.