Joelho no chão como novo cumprimento no futebol

"Seria um ótimo sinal se todos os times se ajoelhassem antes dos jogos. Não se pode apertar as mãos antes do apito inicial, então talvez se possa substituir isso", explicou o presidente do Kick It Out, Sanjay Bhandari, para PA.

Diante da pandemia, a proibição de cumprimentos antes da partida é uma das recomendações impostas pela Premier League para que a competição seja retomada em 17 de junho.

A ideia une dois fatores em alta, o distanciamento em tempos de pandemia e o símbolo de protestos contra o preconceito racial.

Após a morte do norte-americano George Floyd, negro vítima de violência policial, a onda de protestos em todo o mundo consagrou a postura que simboliza à luta contra o racismo.

Vários clubes Premier League, como Liverpool e Chelsea, mostraram seu apoio a essa luta contra o racismo, abaixando-se antes do treinos de um modo que toquem o chão com apenas uma das pernas.

Na Alemanha, onde já estão sendo disputadas partidas oficiais, jogadores como Jadon Sancho, Achraf Hakimi e Marcus Thuram também prestaram homenagem ao Floyd com gestos durante a partida e mensagens em suas camisas.