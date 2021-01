Jogada de craque: Dybala e um toque de letra digno de rei

No dia de Reis, dois jogadores encantaram o mundo do futebol com belos passes. Pedri, do Barcelona e Dybala, que entrou no time titular da Juventus no lugr de Morata.

Aos 18', o argentino recebeu de costas, levantou a cabeça e deixou Chiesa na boa. O atacante bateu firme e estufou as redes do Milan.

O replay tirou qualquer dúvida. Dybala mostrou toda a sua genialidade com esse passe de letra e vai mostrando porque merece ser titular na Juve.