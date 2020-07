Jogador da Lazio perde a cabeça e morde rival

A Lazio, que luta pelo título do campeonato, ia perdendo para o Lecce, equipe que luta contra o rebaixamento na Serie A. Esse cenário, talvez, tenha colaborado para o defensor Patric Gabarrón perder a cabeça.

Ao melhor estilo Luis Suárez, o espanhol deu uma mordida no braço do rival , Donati. O jogador do Lecce reclamava de um lance com os braços abertor, momento que Patric pensou ser o idel para a mordida.

O VAR entrou em ação e o árbitro expulsou o jogador da Lazio. Agora, o zagueiro deve sofrer uma dura punição por essa agressão.