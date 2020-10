Brenner desbanca Pablo e se firma no São Paulo

O São Paulo se reencontrou com as vitórias graças à ajuda de Brenner, que começou como titular e anotou dois gols no triunfo tricolor contra o Atlético-GO por 3 a 0. O atacante, que tem apenas 20 anos, vai encontrando seu espaço no time, desbancado Pablo.

Brenner começou apenas quatro partidas como titular em 2020 e pela primeira vez marca gols nesta condição. Os outros quatro tentos anotados pelo camisa 30 aconteceram quando o jovem entrou no decorrer das partidas - como na vitória do São Paulo contra o Corinthians.

A mudança no ataque não era uma das mais pedidas pela torcida são paulina, que protestava mais pela volta de Bruno Alves ao time titular. Porém, a troca de Pablo por Brenner fez efeito e é fato que o camisa 9 tricolor não vive uma boa fase, em jejum de gols desde que marcou contra o Sport, em 23 de agosto.

Coincidência ou não, desde o jogo em Recife, Brenner marcou cinco gols, chegando à seis na temporada - um atrás de Pablo na artilharia do time em 2020, mas com dez partidas a menos do que o jogador ex-Athletico (Pablo atuou em 26 jogos, enquanto que Brenner disputou somente 16).

Para o duelo contra o Palmeiras, Brenner pode ser mais uma vez escolhido para o time titular após a boa atuação nesta quarta-feira, 7 de outubro. Luciano volta a estar disponível para Fernando Diniz após cumprir suspensão.

O desempenho recente do jovem atacante parece ser uma reviravolta na carreira. Brenner, considerado uma das 50 maiores promessas do futebol mundial no NxGn de 2019, ele estreou no São Paulo ainda em 2017, pulando do sub-17 para os profissionais sem passar pelo sub-20 e teve um começo de trajetória animador.

Em 2018, ganhou algumas oportunidades como titular com Dorival Júnior, mas não conseguiu sequência. Com Diego Aguirre, foi "rebaixado" para o sub-20 e não gostou da decisão do treinador, se recusando a atuar na Copa São Paulo de 2019 - vencida pelo Tricolor.

Emprestado ao Fluminense em 2019, em um negócio que envolveu a ida de Calazans para o São Paulo, Brenner teve poucas oportunidades no Rio de Janeiro, onde chegou a ser treinado por Diniz.

Agora, em 2020, principalmente após a paralisação, o jovem prodígio vai demonstrando que pode ser mais do que apenas uma alternativa para o segundo tempo. Brenner briga por um espaço no time titular do São Paulo e pode ser muito bem aproveitado na campanha do Brasileirão, em que o Tricolor do Morumbi está em terceiro.