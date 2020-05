Jogador do Angers é detido por masturbar-se em público

Farid El Melali foi detido por exibicionismo. De acordo com o jornal 'Le Parisien', várias pessoas viram o jogador do Angers se masturbando no pátio do seu prédio enquanto olhava para a casa de uma vizinha.

Rapidamente a polícia foi acionada e o jogador foi detido. Segundo a citada fonte, essa é a segunda vez que Farid El Melali é denunciado por atos similares.

O agelino confessou o delito em audiência e voltou a casa, mas será julgado nas próximas semanas, além de pagar uma multa.

O clube optou por não comentar o acontecido. Essa situação bizarra aconteceu poucas horas depois do Angers anunciar a renovação do atleta até junho de 2023.