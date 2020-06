Jogador do Arsenal testou positivo e jogou contra o City

Um jogador do Arsenal testou positivo para o novo coronavírus poucos dias de antes que seu time enfrentasse o Manchester City no jogo que marcou o retorno da Premier League.

A identidade do jogador de futebol não foi revelada, mas a revelação que cria polêmica no país afirma que ele esteve em contato com outros dois jogadores do time. Com isso, os três não treinaram antes da partida.

De acordo com o protocolo estabelecido pela Premier League, o trio deveria ter sido submetido a sete dias de isolamento. No entanto, eles foram testados novamente, tiveram resultados negativos e voltaram aos exercícios da equipe de Londres normalmente.

Segundo a imprensa inglesa, os três jogadores participaram da derrota por 3 a 0 do Arsenal.