Jogador do Boca Juniors pede desculpa por derrota contra o Santos

Não deu para o Boca Juniors na Vila Belmiro. O time argentino tomou de 3 a 0 do Santos e acabou eliminado da Copa Libertadores de maneira dolorida. Mais de um dia após a derrota, as primeiras palavras vindas da equipe foram um pedido de desculpas aos torcedores.

Da euforia da classificação para a final da Copa Diego Maradona à decepção pela dura eliminação na Libertadores. Esta foi a semana do Boca Junior, que ainda não terminou. Se preparando para a decisão contra o Banfield, no domingo (17), o atacante Sebastian Villa foi quem disse as primeiras palavras após a eliminação.

O colombiano, em entrevista à TyC Sports, tentou explicar o que se passou na Vila Belmiro mas, acima de tudo, se desculpou com os torcedores pela eliminação.“Estamos muito magoados, foi um golpe e tanto para todos nós”.

"Peço desculpas aos torcedores pelo que aconteceu. Não consigo encontrar as palavras, fomos ao Brasil com muito entusiasmo e todos sabemos como os torcedores devem se sentir”, disse Villa.

O atacante disse que foi uma noite atípica no Boca Juniors, e que agora o foco tem que ser na final a ser disputada contra o Banfield. “Não tivemos uma boa noite, sofremos, você pode ver no resultado, mas é preciso virar a página e pensar na final no domingo. Temos que ter mais atitude. Estamos todos comprometidos com o clube, com essas cores”, completou.

Envolvido em mais uma polêmica extra-campo, o atacante aproveitou a entrevista para esclarecer sobre as imagens dele que estão circulando na internet, em uma festa, supostamente realizada após a eliminação para o Santos. “são de um aniversário de família em dezembro”, explicou Villa.

Agora, enquanto o Santos vai enfrentar o Palmeiras no próximo dia 30 de janeiro pela grande final da Libertadores, o Boca mede forças com o Banfield na final da Copa Diego Maradona, no domingo (17), às 22h10 (de Brasília).