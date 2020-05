Jogador do futebol russo testa positivo para COVID-19

O jogador peruano Jefferson Farfán do Lokomotiv de Moscou contraiu o COVID-19, como confirmado neste sábado pelo clube da capital russa.

"Sim, Farfán deu positivo para o coronavírus", disse Anatoli Mescheriakov, presidente do conselho da Lokomotiv, à imprensa esportiva local.

O executivo acrescentou que o atacante, que joga pelo clube de Moscou desde 2017 e venceu a Liga Russa com o time "não entrou em contato com ninguém".

"Quando o treino for retomado, agiremos de acordo com as recomendações dos órgãos competentes", afirmou.

O Lokomotiv está agora em segundo lugar no campeonato russo, atrás do Zenit de São Petersburgo, que é o líder, com nove pontos de vantagem.