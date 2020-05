Meia do Milan critica idolatria a Messi e Cristiano Ronaldo

Na atual geração, Cristiano Ronaldo e Messi são protagonistas que polarizam torcedores de todo o mundo e dividem os principais prêmios e reconhecimentos.

A admiração pelos dois melhores futebolistas do planeta gera posicionamentos radicais entre fãs do esporte e também causa idolatria entre outros atletas.

No entanto, nem todos jogadores vêem esse tipo de paixão com bons olhos. Ismael Bennacer fez uma crítica a esse respeito em entrevista à revista 'Sportweek' da 'Gazzetta dello Sport'.

"Não tenho colegas que eu idolatro. Eu os admiro, mas se eu cruzar com Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, não vou me juntar a uma procissão para homenageá-los. Não é arrogância, mas justamente o contrário. Minha religião me ensinou que humildade é crucial, então Ronaldo e Messi são homens como qualquer outro", disse o jogador do Milan.

"Quando eu estava no Empoli e joguei pela primeira vez contra a Juventus, muitos companheiros foram pedir uma selfie (a Cristiano Ronaldo), mas eu não fui", acrescentou o jogador argelino de 22 anos.