Jogador é demitido por comentários racistas... de sua mulher!

Aleksandar Katai não jogará mais no Los Angeles Galaxy. Esta temporada foi a primeira na equipe depois de deixar o Chicago Fire. Ele só conseguiu jogar dois jogos.

O clube da Major Soccer League foi direto e contundente depois de ter visto comentários racistas da mulher do ponta esquerda, o que gerou uma decisão irrevogável.

Tea Katai escreveu nos stories do Instagram "matem essa m****", juntamente com uma foto de protestos de movimentos anti-racistas. Além disso, ela zombou do slogan 'Black Lives Matter', colocando 'Black Nike Matters' na frente de uma imagem de uma mulher com uma caixa de sapatos.

"O Galaxy concordou mutuamente em se separar do meio-campista Aleksandar Katai", disse o clube da Major Soccer League ao anunciar a decisão em comunicado oficial.