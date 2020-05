Jogador pede ajuda para levantar e árbitro recusa por medo do coronavírus

Parar de cuspir ou não cumprimentar nas etapas preliminares da partida são algumas das situações às quais os jogadores de futebol terão que se acostumar na chamada nova normalidade.

No entanto, existem jogadores de futebol que ainda não se acostumaram. É o caso de Jefferson Baiano, que na partida entre o Bucheon 1995 e Chungnam Asan, da Segunda Divisão da Coréia do Sul, solicitou a assistência do árbitro.

Baiano estendeu a mão ao árbitro para se levantar, mas ele não a deu. O motivo foi que o árbitro estava cumprindo o protocolo para evitar a disseminação do COVID-19.

Uma situação que terá que se acostumar com o retorno da normalidade no campo do futebol, pelo menos em uma Coréia do Sul que foi a primeira a começar após a pandemia.