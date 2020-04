Jogador se lesiona... jogando FIFA 20!

Existem lesões estranhas e de todos os tipos. Desta vez, Van Rankin não se lesionou em campo, mas em sua própria casa e com o controle do PlayStation.

O Santos Laguna relatou a perda do lateral direito como representante do clube mexicano na 'eLiga MX' devido a uma lesão no polegar.

"Informamos que durante a pré-temporada antes do início do eLIGA MX, o nosso 'player' Josecarlos Van Rankin sofreu uma lesão devido à alta exigência em seus jogos de preparação. Depois de realizar os estudos correspondentes, ele foi diagnosticado com fadiga muscular no polegar (mais conhecido como dedão) da mão direita, o que causará sua retirada do torneio. Vamos mantê-los informado sobre sua recuperação em tempo hábil", disse Santos Laguna.