Jogadores de Barça e Sevilla, os mais afetados pelo calendário

Desde o início da temporada 2020-21, todo mundo já sabia que ela seria bastante complicada e apertada. Com um calendário alterado pela pandemia, as equipes que disputam mas competições sofrem muito mais.

Diante disso, BeSoccer Pro resolveu analisar os dias de descanso dos jogadores de LaLiga entre cada partida. E o 'top 10' é composto em sua grande maioria por jogadores de Barça e Sevilla.

De todos eles, En-Nesyri é o jogador que menos tem repouso e é o único com menos de quatro dias (3,98). O atacante do Sevilla lidera esse peculiar ranking.

O 'top 3' é completado pelos azulgranas Griezmann, com 4,13 dias de inatividade entre cada jogo, e Frenkie de Jong, com 4,15. Chega a se natural que jogadores de Barcelona e Sevilla apareçam no topo, já que os clubes estavam disputando até três competições Liga (parte alta), Copa (final e 'semis', respectivamente) e Champios, onde foram eliminados nas oitavas.

Entre os dez apenas um madridista: Modric, aos seus 35 anos, é o oitavo jogador que menos descanso tem no Campeonato Espanhol, com 4,36 dias entre compromissos oficiais.

Completam o ranking: Luuk de Jong (4,23), Messi (4,29), Ter Stegen (4,31), Pedri (4,35), Joan Jordán (4,37) e Rakitic (4,48). No total, cinco 'cules', quatro sevillistas e um 'merengue' são os mais afetados pelo calendário.