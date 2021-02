Jogadores deixam o campo para a aterrizagem de helicóptero com vacinas

A pandemia do coronavírus que assola o mundo vai deixando novas imagens a cada dia. E no futebol não seria diferente...

Testes, máscaras, protocolos rigorosos, é assim que os clubes e instituições vão tentando fazer com que a bola continue rolando pelo o mundo.

A grande esperança é a vacina. Praticamente todos os países do mundo iniciaram suas campanhas de vacinação, uns antes, outros depois, mas o importante é vacinar a população.

Essa é a grande prioridade, tanto que a partida entre Atlético de Alagoinhas e Vitória pela terceira rodada do Campeonato Baiano, teve uma cena inusitada.

Os jogadores tiveram que deixar o campo do Estádio do Carneirão enquanto realizavam o aquecimento, para que um helicóptero carregado de vacinas contra a COVID-19 pudesse aterrizar no gramado.

O epísodio não afetou o início do jogo, e quem levou a melhor foi o Vitória, que bateu os donos da casa por 1-2.