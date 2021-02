Jogadores do Al Ahly "tietam" ídolo e não jogam contra o Palmeiras no Mundial

Dois jogadores do Al Ahly foram banidos pela Fifa do jogo contra o Palmeiras. Os atacantes Mahmoud Kahraba e Hussein El-Shahat descumpriram os protocolos de prevenção ao coronavírus ao irem até a arquibancada para cumprimentar um ídolo do clube egípcio após a derrota para o Bayern de Munique, na semifinal do Mundial.

Kahraba e El-Shahat, ambos titulares contra o Bayern de Munique, vão ficar de fora da disputa pelo terceiro lugar. Os dois foram flagrados, após a derrota na semifinal, indo à arquibancada do Estádio Ahmed bin Ali, onde estenderam as mãos e cumprimentaram o ex-meia Mohamed Aboutrika, ídolo do Al Ahly e da seleção egípcia, conforme mostra um vídeo postado pelo próprio time em seu Twitter.

O contato com alguém de fora do jogo vai contra o rígido protocolo estabelecido pela Fifa, que inclui uma bolha de isolamento, para tentar manter os atletas e profissionais envolvidos no Mundial protegidos da Covid-19.

O Al Ahly divulgou uma nota oficial sobre o banimento dos atletas na qual também informa que eles serão novamente testados para Covid-19.

“A Fifa proibiu El-Shahat e Kahraba de participarem da disputa do terceiro e quarto lugar devido ao não cumprimento das medidas cautelares

Kahraba e El-Shahat foram submetidos a novos testes de coronavírus após o vídeo ser exposto. No entanto, nesta terça, o clube egípcio informou que os dois titulares não estarão disponíveis para a partida contra o Palmeiras, nesta quinta-feira”, dizia o comunicado.

El-Shahat foi titular nos dois jogos disputados pelo Ah Ahly no Mundial de clubes, sendo, inclusive, o autor do gol da vitória contra o Al Duhail, do Qatar, na disputa das quartas de final. Já Kahraba não atuou no primeiro duelo, mas foi titular no segundo, contra o Bayern, quando fez um bom jogo defendendo o time egípcio.

Palmeiras e Al Ahly se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 12h (de Brasília), na decisão do terceiro e do quarto lugar do Mundial de Clubes. Você pode acompanhar ao jogo em tempo real pela Goal clicando aqui.