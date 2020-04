Jogadores do Arsenal rejeitaram corte de 12,5%

A equipe e a diretoria do Arsenal chegaram a um primeiro desacordo. A proposta era a seguinte: receberiam 12,5% a menos a partir de agora até março de 2021. Os jogadores consideram excessiva essa redução, por isso recusaram, segundo informação divulgada por 'Mirror'.

Mas qual o motivo dessa porcentagem com a idéia de estender o corte por onze meses? A fonte mencionada acima ressalta que o clube perderá muito dinheiro devido aos direitos de televisão em meio à crise do coronavírus. Além disso, o plano é baseado em um futuro no qual a equipe não se classificaria para a Liga dos Campeões.

Se conseguisse vaga para a Europa League, a redução seria de 7,5%. Dessa forma, se recebessem 12,5% a menos até a confirmação da classificação, a diretoria devolveria 5% para reduzir o corte aos 7,5% mencionados nesse cenário.

Se os jogadores não se classificarem para nenhuma competição europeia, o corte seria de 12,5% e nenhum centavo seria devolvido. Em uma situação em que a Premier League não fosse retomada, o conselho consideraria fazer uma proposta diferente, pois as perdas seriam maiores.

De qualquer forma, toda a oferta explicada nos parágrafos anteriores foi rejeitada pelo plantel. A diretoria terá de buscar novas alternativas para amenizar as perdas deste período de bola parada.