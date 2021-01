Jogadores do Barça testam negativo para COVID-19

O alerta era grande no Barcelona depois de conhecer os casos positivos da comissão técnica para coronavirus durante a noite de segunda-feira. O clube anunciou novos testes para terça de manhã... e já se sabe o resultado.

“Seguindo o protocolo estabelecido pela LaLiga, os integrantes do time principal de futebol passaram por novos testes de PCR na manhã desta terça-feira”, anunciou a entidade.

“O resultado de todos testes foi negativo. Portanto, o primeiro time de futebol treina nesta terça-feira às 18h e a coletiva telemática de Ronald Koeman será às 19h45”, acrescentou o clube.

O clube decidiu suspender a sessão de segunda-feira e também a coletiva de imprensa de Ronald Koeman, que não compareceu à mídia na prévia da partida contra o Athletic Bilbao. Ele aparecerá após o treino da tarde.

Um duelo que ficou no ar depois daquela primeira notificação de casos positivos na equipe do Barça, mas agora parece que vai continuar depois de conhecer os últimos resultados nos testes de PCR.

O Barça elimina assim aquela incerteza que tinha - viajou para Huesca em dois ônibus - por possíveis infecções num mês crucial para a equipe 'culé' com vários compromissos de peso.

No restante do mês o clube jogará mais cinco jogos - e um possível sexto se chegar à final da Supercopa. E com várias vítimas devido a lesões, Koeman ficou ressabiado após a notícia de segunda-feira.