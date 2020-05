Barcelona vende: nomes, preços e contratos

O Barcelona tem uma lista de sete jogadores com os quais não pretende contar para a próxima temporada e que, por isso, pretende colocar no mercado, além de outros emprestados que não devem ter espaço quando retornarem ao clube.

A verdade é que, pela oferta certa, o Barcelona estaria disposta a vender quase metade de sua equipe, a fim de uma renovação no vestiário para os próximos anos, além da crise que veio como resultado da pandemia de coronavírus Covid-19. No entanto,

O catálogo de jogadores a serem oferecidos a outras equipes - tanto para venda, quanto para trocas - é extenso, mas por enquanto não encantou ninguém, uma vez que os catalães ainda não teriam recebido proposta por nenhum deles.

Os jogadores são:

Neto - goleiro - € 200 milhões - contrato até 2023

goleiro - - contrato até 2023 Samuel Umtiti - zagueiro - € 500 milhões - contrato até 2023

zagueiro - - contrato até 2023 Junior Firpo - lateral-esquerdo - € 200 milhões - contrato até 2024

- lateral-esquerdo - - contrato até 2024 Nélson Semedo - lateral-direito - € 100 milhões -contrato até 2022

- lateral-direito - -contrato até 2022 Ivan Rakitic - meia - € 125 milhões - contrato até 2021

- meia - - contrato até 2021 Arturo Vidal - volante - € 300 milhões - contrato até 2021

- volante - - contrato até 2021 Martin Braithwaite - atacante - € 300 milhões - contrato até 2024

Nos casos de Neto e Umtiti o clube pretende receber ofertas, já para os veteranos multicampeões Rakitic e Vidal a intenção é que eles sirvam como moedas de troca, principalmente para diminuir valores de possíveis reforços. Semedo, por despertar interesse de alguns grandes pode facilitar alguns sonhos de contratação do Barcelona.

Já Braithwaite, que assinou com o clube em fevereiro, o Barça tinha a esperança de que ele se valorizasse durante a Eurocopa, que acabou adiada para o ano que vem.

O Barcelona tem ainda os atletas emprestados, que podem servir tanto para serem negociados quanto para reforçarem o time principal depois de eventuais saídas.

Os dez emprestados:

Juan Miranda - Schalke 04 - lateral-esquerdo - € 200 milhões - contrato até 2021

Schalke 04 - lateral-esquerdo - - contrato até 2021 Jean-Clair Todibo - Schalke 04 - zagueiro - € 150 milhões - contrato até 2023

- Schalke 04 - zagueiro - - contrato até 2023 Moussa Wangué - Niza - lateral-direito - € 100 milhões - contrato até 2023

Niza - lateral-direito - - contrato até 2023 Emerson - Betis - lateral-direito - € 6 milhões - contrato até 2021

Betis - lateral-direito - contrato até 2021 Carles Aleñá - Betis - meia - € 75 milhões - contrato até 2022

- Betis - meia - - contrato até 2022 Pedri González - Las Palmas - meia-atacante - € 100 milhões - contrato até 2021

- Las Palmas - meia-atacante - - contrato até 2021 Matheus Fernandes - Valladolid - volante - € 300 milhões - contrato até 2025

Valladolid - volante - contrato até 2025 Rafinha Alcântara - Celta - meia - € 75 milhões - contrato até 2020

- Celta - meia - - contrato até 2020 Philippe Coutinho - Bayern de Munique - meia - € 400 milhões - contrato até 2023

Aqui, alguns casos chamam a atenção, como Emerson que é um jogador de propriedade compartilhada entre o Barcelona e o Betis. Já Pedri não será negociado de forma alguma, mas os culés ainda estudam se ele vai continuar emprestado ao Las Palmas ou se vai para uma equipe superior, ou até mesmo se vai voltar para o clube catalão.

Na próxima janela, mais do que nunca, o Barça precisa vender para poder contratar. Enquanto sonha com as algumas contratações como Lautaro Martínez, da Inter de Milão, e Miralem Pjanic, da Juventus, nenhum dos clubes está muito interessado em negócios assim. Os milaneses até gostam de Vidal, Semedo e Rafinha, não pretende trocar, enquanto a Juve quer Arthur, que não pretende sair do Barça. Além disso, o clube precisa de um zagueiro.

Fora o fato de que o Barça ainda precisa que entrem mais € 40 milhões antes de 30 de junho para conseguir fechar o que foi orçado para esta temporada.