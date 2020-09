Jogadores do Bayern usarão carros elétricos nesta temporada

É comum as marcas de automóveis que patrocinam clubes entregarem seus veículos aos elencos. E assim foi mais um ano no Bayern de Munique, onde o plantel dirige todos os anos, assim como no Real Madrid, modelos da Audi.

A marca alemã deu aos jogadores do Bayern uma novidade nesta temporada. Eles dirigirão carros da linha elétrica, chamada 'e-tron'. Uma novidade que envolve uma experiência com a novidade dessa tendência tecnológica, valorizada especialmente pelo impacto positivo para o meio ambiente.

Exatamente 19 veículos foram entregues ao time da Baviera, que acaba de ganhar mais um título, com a conquista da Supercopa da Europa. Nada melhor do que um time vencedor para dar visibilidade a qualquer marca.

Bayern de Munique e a Audi renovaram recentemente o seu vínculo, e a empresa continuará patrocinando o gigante alemão até 2029.