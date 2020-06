Jogadores do Borussia violam protocolo de confinamento... para cortar o cabelo!

Cinco jogadores do Borussia Dortmund violaram o protocolo de confinamento e higiene proposto pela Bundesliga para receber um cabeleireiro particular sem máscara.

São eles, Jadon Sancho, Axel Witsel, Raphaël Guerrero, Dan-Axel Zagadou e Manuel Akanji. Todos receberam Winnie Nana Karkari, conhecido como 'Fresh Prince the Barber' e que mora em Düsseldorf.

Os portais 'Bild' e 'Ruhr Nachrichten' indicaram que os cinco jogadores do Borussia Dortmund violaram o protocolo de higiene ao receber o Karkari na semana passada, que cortou o cabelo sem máscara.

O clube, segundo as fontes citadas, não foi informado sobre esses eventos. Os cinco jogadores de futebol enfrentam possíveis sanções da Bundesliga e do Borussia Dortmund.

Somado a isso, o fato de que todos os jogadores poderiam passar uma quarentena de duas semanas se a Federação Alemã assim o estipular, o que os faria perder de duas a três rodadas.

Karkari, em 'Bild', garantiu que apenas tirou a máscara para tirar fotos com seus clientes do Borussia Dortmund, mas que seguiu as regras de higiene o tempo todo.

"É normal que nossos meninos tenham que cortar o cabelo depois de tanto tempo. O que não pode é fazer isso sem máscaras. Esse é um assunto que enfatizaremos aos nossos jogadores de uma maneira muito, muito clara. O próprio cabeleireiro também deve questionar seu comportamento", disse o clube em um comunicado coletado pelo 'AS'.