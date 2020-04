Jogadores do Chelsea e Lampard reduzem salários

As negociações continuam em todas as ligas para clubes e jogadores concordarem com reduções em seus salários para amenizar os prejuízos causados pela crise da Covid-19. O último caso pode ter sido do Chelsea na Premier League, segundo 'Mirror'.

O jornal britânico informou que já haveria um acordo entre dirigentes e funcionários do clube para reduzir 10% do salário durante a crise.

Por outro lado, 'The Sun' explicou que Frank Lampard reduzirá voluntariamente seu salário em 25%, uma medida que também afetará sua equipe técnica, composta por Jody Morris, Joe Edwards e Hilario.

Com essas medidas, calcula-se que o Chelsea poderia economizar cerca de 11,5 milhões de euros.