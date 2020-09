O Flamengo somou sua quarta vitória seguida, chegou aos 17 pontos e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Agora, o time treinado por Domènec Torrent se prepara pensando no jogo contra o Ceará, marcado para o próximo domingo.

Antes de focar no próximo duelo, o grupo comemorou o resultado no clássico. Confira o vídeo a festa dos jogadores no vestiário do Maracanã após a vitória contra o Fluminense pela nona rodada do Brasileirão.