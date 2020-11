Jogadores do Real fazem treino físico intenso e aprimoram de posse de bola. DUGOUT

Com a ausência de boa parte dos jogadores que estão defendendo suas respectivas seleções na Data Fifa, elenco do Real Madrid segue treinando intensamente durante a paralisação das competições nacionais. Parte dos jogadores, como é o caso de Benzema e Mendy, ficaram fazendo trabalhos na academia. Quem foi a campo fez atividades físicas intensas e aprimoramento do domínio de bola.