Jogadores do Real Madrid fazem testes de COVID-19

Os jogadores do Real Madrid retornaram 55 dias depois à cidade esportiva de Valdebebas, para passar, em etapas, pelos testes DE COVID-19, como o primeiro passo para retornar à nova normalidade para decidir a data de retorno aos treinos. seu local de trabalho.

Às 8h30 da manhã, quando Karim Benzema apareceu como o primeiro jogador citado pelo clube, os jogadores do Real Madrid chegaram a uma cidade esportiva em que não pisavam desde 12 de maio. Foi o dia em que o positivo do jogador de basquete americano Trey Thompkins foi confirmado, o que causou o início da quarentena de jogadores, treinadores e funcionários do clube.

No início da manhã e depois de Benzema, Nacho Fernández, Marcelo, Gareth Bale e Dani Carvajal chegaram para serem submetidos a exames médicos sob a supervisão de uma pessoa da LaLiga que coletará todos os resultados para prosseguir seguindo o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, caso haja um positivo para o coronavírus na equipe do Real.

Durante esta quarta-feira, jogadores do primeiro time continuarão chegando para concluir os testes. Sergio Ramos, Luka Modric, Rodrygo e James Rodríguez fizeram isso no final da manhã. Enquanto a seção de basquete realizará o mesmo processo durante o fim de semana e começará com seu treinamento na segunda-feira, como revelou Juan Carlos Sánchez, diretor da seção, à 'EFE'.

No caso do primeiro time de futebol, os jogadores já cumprem um plano de treinamento personalizado e também treinam por videochamada. O retorno à cidade esportiva de Valdebebas será baseado nos testes realizados e, embora a data delineada seja segunda-feira, 11 de maio, o técnico Zinedine Zidane não descarta poder fazê-lo nesta sexta-feira.