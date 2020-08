O Sport Recife recebe o Santos nesta quinta-feira. Após disputarem três jogos cada, os times chegam com quatro pontos e buscam avançar para o topo da tabela. Confira as prováveis escalações e saiba onde assistir.

Veja o vídeo com a preparação do time de Cuca. Os jogadores treinaram as funalizações às vésperas do jogo das 19h15 desta quinta-feira, que será realizado na Ilha do Retiro e terá transmissão do Premier para todo o Brasil.