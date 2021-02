VÍDEO: A festa dos jogadores do Tigres após eliminar o Palmeiras no Mundial

Com gol marcado por Gignac em cobrança de pênalti, o Tigres derrotou o Palmeiras por 1 a 0 e fez os brasileiros se despedirem antecipadamente do Mundial de Clubes do Catar. Confira no vídeo acima a festa dos vencedores no hotel.

Os mexicanos agora esperam pelo adversário da grande decisão, que será disputada na próxima quinta-feira, 11 de fevereiro, às 15h (de Brasília) em Doha. O outro finalista será decidido nesta segunda-feira entre Bayern de Munique e Al Ahly.