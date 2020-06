O futebol mexicano está se preparando para voltar. A Liga Mexicana de Futebol anunciou que o esporte será retomado em 24 de julho com o torneio Apertura.

A própria liga já se manifestou demonstrando estar satisfeita com a decisão de dar o Clausura por concluído há cerca de três meses, quando o país estava prestes a sentir os efeitos mais graves da pandemia. Agora, são dados os passos dentro do protocolo para a retomada do futebol.