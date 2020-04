Jogadores do United doarão 30% de seus salários

Os jogadores do Manchester United estão dispostos a dividir seu salário por uma boa causa. A equipe doará 30% de seu salário para combater o coronavírus ou, pelo menos, é o que eles têm em mente. Esta decisão apareceu antes do comunicado oficial do Premier.

A organização do campeonato pediu aos jogadores de todas as equipes que reduzissem seus salários em 30%. Talvez, depois de conhecer essas notícias, os 'red devils' mudem de ideia, porque, no caso de ocorrer essa redução, acabariam recebendo 40% do que lhes corresponde.

De qualquer forma, eles ainda não anunciaram oficialmente essas intenções. Considerando que é uma das melhores equipes da categoria, coletar uma parte dos salários de todos e doá-lo à luta contra o COVID-19 seria uma receita enorme para aliviar a crise.

A doação aumentaria dependendo de quanto tempo a Premier League continuasse sem ser disputada. Por enquanto, está oficialmente confirmado que não continuará no início de maio, portanto, caso os jogadores do United sigam com tal intenção, eles doariam pelo menos metade do salário de um mês.