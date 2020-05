"Jogadores estão apavorados" diz Agüero sobre volta da Premier

A pandemia do coronavírus parou o mundo do futebol. Além dos problemas sanitários e financeiros, o medo de ser infectado toma conta de várias pessoas, com o jogadores de futebol não poderia ser diferente.

Em uma entrevista ao programa espanhol "El Chiringuito de Jugones", Sergio Agüero falou sobre o temor a respeito da volta da Premier League.

“A maioria dos jogadores está apavorada porque tem filhos e família. Estou com medo, mas estou com minha namorada aqui e não vou entrar em contato com outras pessoas. Estou trancado em casa e a única pessoa que eu poderia infectar é a minha namorada”, disse.

“Eles estão dizendo que existem pessoas que têm a doença e não apresentam nenhum sintoma, mas ainda infectam você. É por isso que estou aqui em casa. Talvez eu tenha a doença e nem sei”, completou.

O coronavírus castiga o Reino Unido, onde 28.131 pessoas perderam a vida devido a doença. Até o primeiro-ministro britânico Boris Johnson foi infectado.