"Jogar com Messi seria outro presente que o futebol me daria"

Mais declarações de jogadores do PSG falando sobre Leo Messi. É comum os jogadores da equipe parisiense tentarem convencer Messi a assinar pela equipe francesa.

O último a falar foi Marco Verratti, que veio negociar sua contratação com o Barcelona, ​​mas finalmente se manteve na equipe do time francês no mesmo verão em que Neymar saiu, onde ainda está.

"Claro que gostaria de jogar com Messi. Gostaria de passar a bola para Neymar e Messi, para ficar atrás e assistir um pouco", disse o meio-campista italiano no 'Canal + França'.

Nessas declarações, o jogador do PSG se esqueceu de Mbappé, que pode ser a grande vítima, devido ao 'fair play financeiro', caso o argentino chegue ao Parc des Princes.

"Seria maravilhoso tê-lo conosco, mais um presente que o futebol me daria", acrescentou o meio-campista, outro dos jogadores que lançaram o canto de sereia ao argentino.

Leonardo, Pochettino, Paredes, Di María... muitas vozes se levantaram para tentar convencer Messi. Enquanto isso, o camisa 10 fica onde está até o final da temporada.

Tudo isto, aliás, num dia em que a revista 'France Football' se atreveu a vestir o atacante do Barcelona com a camisa do PSG.