"Jogar no Real Madrid é um sonho, por que não algum dia?"

Paul Pogba já não esconde o desejo. O meio-campista, em entrevista coletiva durante sua concentração com a França, falou sobre seu futuro e admitiu que ir para o Real Madrid é um sonho que também não descarta realizar.

“Zidane? Já foram ditas muitas coisas. O que posso dizer? Todos os jogadores iriam adorar jogar pelo Real Madrid. Seria com certeza um sonho. É um sonho para mim e por que não algum dia?”, garantiu o jogador.

No entanto, quis falar sobre os torcedores do Manchester United, o seu atual clube, para esclarecer as suas palavras: “Como disse antes, estou no United e adoro o meu clube. Vou dar tudo agora para desfrutar aqui e devolver o clube ao lugar onde merece".

Pogba também falou sobre sua possível renovação com a entidade Old Trafford: “Eles conversaram muito, mas eu não. Prefiro me concentrar no jogo e no meu retorno acima de tudo. Não falei com Ed Woodward (vice-presidente executivo). Não falamos sobre renovação Agora estou aqui e só penso em voltar à minha melhor forma".

Sempre foi um segredo aberto que Zidane o amava e que ele até pediu insistentemente sua assinatura. No entanto, a mudança de filosofia do Real nos últimos mercados e o aparecimento de Fede Valverde afastaram um jogador que pretende voltar ao seu melhor nível depois de uma temporada difícil devido a lesões.

Nesta temporada, o meio-campista de 26 anos já marcou um gol, somando 243 minutos em quatro jogos. Na última temporada, marcou apenas um gol e deu três assistências nos pouco mais de 1.500 minutos (22 jogos, 16 partidas) que conseguiu jogar.

Pogba encontrou sua melhor campanha de gols em 2018-19, com 16 gols e 11 assistências em 47 jogos oficiais.